MC Biel pede desculpas a jornalista

O cantor MC Biel, de 20 anos, gravou um vídeo nesta quarta-feira, 8, para se desculpar sobre as polêmicas recentes nas quais se envolveu, incluindo assédio sexual a uma repórter.

"Nunca imaginei que minhas palavras pudessem machucar de fato quem me entrevistava. Estou aqui para me desculpar não só com a repórter, mas com todas as mulheres que se sentiram ofendidas com as minhas palavras", disse no vídeo.

"O Biel que deu aquela entrevista não é o Biel que vai continuar daqui para frente. Com certeza eu me tornei mais homem e um profissional melhor depois desse acontecimento. Podem esperar um amadurecimento no meu trabalho e também como pessoa depois disso." Desculpa!"", continuou.

