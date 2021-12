Mayra Dias Gomes queria 'ajudar pessoas' ao revelar estupro

A escritora Mayra Dias Gomes revelou que contou sobre um estupro que sofreu há dez anos, quando tinha 15, para ajudar outras pessoas. "A repercussão do meu depoimento me levou a pensar em como levar isso adiante, e usar minha experiência para ajudar outras pessoas", contou em entrevista ao G1.

Morando em Los Angeles, e casada com o ator e cantor Coyote Shivers há quatro anos, Mayra diz que o marido foi compreensivo. "Ele sempre me assegurou de que não havia sido minha culpa. Agora ele está muito orgulhoso da minha iniciativa de falar publicamente", disse. Ela revelou o caso ao marido no início do namoro.

Mayra escreveu uma carta aberta ao estuprador: "Antonio, sei que alguém vai te mostrar essa matéria. Decidi aproveitar esta oportunidade improvável para te mandar uma mensagem. Já não tenho mais 15 anos, agora tenho 25. Depois de dez anos terem se passado, continuo te dando uma chance: a chance de assumir que você cometeu erros e de tentar ser uma pessoa melhor. Até o dia de hoje, você não me pediu desculpas.".

