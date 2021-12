Mayra Cardi posta foto com maiô e filosofa

A ex-BBB Mayra Cardi resolveu terminar o ano filosofando. Na manhã desta quinta-feira, 27, ela postou uma foto na qual está em uma praia, vestindo um maiô decotado.

Na legenda, a beldade escreveu: "Por mais distante que você possa estar! Por mais que nem escute a sua voz, que nem veja seus olhos, que nem sinta seu perfume... Nada nem ninguém me rouba minhas lembranças... Nada apaga você de dentro de mim! Nada além de mim! E eu não quero, e nao vou! Mesmo que demore para te reencontrar... Esse dia chega... "Se você for, vou te esperar Com o pensamento que só fica em você...Sem que eu pudesse entender Levou os meus sentidos todos pra você Mudou a minha vida e mais Pedi ao vento pra trazer você aqui Morando nos meus sonhos e na minha memória Pedi ao vento pra trazer você pra mim" Jota Quest".

Para quem será que foi esse recado? Vamos esperar para ver em 2013!

