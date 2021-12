Mayra Cardi mostra corpão no Instagram e filosofa (de novo!)

Para quê livros de filosofia quando se segue a ex-BBB Mayra Cardi no Instagram? A mais bela participante de todas as edições do Big Brother Brasil postou nesta quinta-feira, 10, uma foto na praia e, claro, aproveitou para filosofar, como sempre faz na rede social.

Confira os pensamentos de Mayra Cardi (ou apenas veja a belíssima foto que ela postou):

As pessoas são diferentes umas das outras! Essa é a parte boa, nos apaixonarmos pelo o que não temos ou não somos, conhecer o novo, fazer diferente, querer crescer, ou simplesmente acrescentar, evoluir, trocar experiências! Conhecer pessoas é como ler um livro! Acumulamos informações, aprendemos sempre alguma coisa, é sempre proveitoso, mesmo que essa pessoa seja de um todo ruim! Ainda assim aprendemos...Que seja como nunca queremos ser! Mas aprendemos ! Nos apaixonar é muito bom, mas é bom porque é novo, diferente, gostoso...sempre seremos diferentes das outras pessoas, e é assim que tem que ser! Estamos aqui para aprender , evoluir, trocar experiências , e só evolui quem muda! Hoje penso assim, amanha nao penso mais! O segredo da durabilidade do relacionamento está na paciência! Todos os longos relacionamentos sao a base de muita paciência!

Eu nunca encontrarei alguém exatamente como eu, e se encontrar não sera perfeito! Porque na verdade, eu não me suporto muitas vezes. Quero alguém diferente, que possa me ensinar coisas boas, coisas novas... Quero alguém que eu possa ensinar algo que só eu sei, que me admire, que me critique quando necessário, que me ame, que brigue , alguém que esteja disposto a aprender , conviver, e acima de tudo ter paciência ! A paixão é uma delicia quando nos tocamos que a pessoa nem se parece conosco e ainda assim estamos apaixonados! Porque significa que vamos aprender muitas coisas novas, porque só muito amor nos faz querer ver, ser melhor, ou simplesmente ser diferente, mas ninguém muda ninguém ... Tudo isso tem que ser visto com nossos próprios olhos, entao vem a paciência ... Mudar todos mudamos e mudamos diariamente ! Tudo no tempo se cada um! Aceite quem você ama exatamente como ele(a) é ! Ainda bem que não será como você ! Assim podem evoluir juntos!

