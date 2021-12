Matheus Nachtergaele é detido por dirigir alcoolizado

O ator Matheus Nachtergaele foi detido por embriaguez ao volante no fim da tarde deste sábado, 28, na BR-393, em Comendador Levy Gasparian, no Sul do Estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Nachtergaele apresentou sinais de embriaguez e chegou a confessar o consumo de bebida alcoólica. Em seguida, foi feito o teste do bafômetro, que constatou o teor acima do permitido.

O ator foi encaminhado para 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios, mas pagou fiança, de valor não informado, e foi liberado imediatamente.

Ainda de acordo com a PRF, Nachtergaele derrubou cones que sinalizavam a área de fiscalização, o que despertou a atenção dos policiais do posto.

A assessoria de imprensa do ator declarou que Nachtergaele estava sozinho no carro, seguindo para sua casa em Tiradentes (MG) e assumiu ter ingerido bebida alcoólica.

