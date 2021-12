Máscara com a cara de Daniela Mercury é usada em protesto

As manifestações contra o deputado-pastor Marco Feliciano não param. Nesta quarta-feira, 17, mais um protesto foi realizado na capital do Piauí. Detalhe: para pedir a saída de Feliciano da presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Deputados, os manifestantes usaram uma máscara com a cara da cantora baiana Daniela Mercury, que assumiu um relacionamento com a jornalista Malu Verçosa recentemente. Daniela agora virou figurinha símbolo da luta contra a homofobia!

adblock ativo