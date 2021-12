Marquezine se declara para Neymar: "Eu amo você, preto!"

Bruna Marquezine postou foto com direito a declaração de amor para o namorado Neymar Jr., por conta do seu aniversário nesta quarta-feira, 5.

Na mensagem, que encerra o assunto sobre uma possível separação do casal, a atriz lamentou não estar ao lado do namorado em Barcelona, na Espanha, e declarou estar com saudade.

"PARABÉNS !!!!!!!!!!!! Você já sabe que só te desejo o melhor! Muita saúde, proteção, paz, amor, felicidade e sabedoria ! Que todos seus sonhos se realizem e que vc não mude nunca seu jeito e continue sendo esse menino de coração tão bom! Queria muito estar com vc ai, fisicamente, te enchendo de beijo, mas meu coração ta aí! Aproveita mt seu dia! Eu amo você preto! To com mt saudade.. O resto eu já te disse ! Feliz aniversário! #milhoesdebeijosdasuapreta #atedaquiapouco #2patinhosnalagoa #taficandovelho #FELIZANIVERSARIO @neymarjr", escreveu Bruna, na legenda da foto.



<GALERIA ID=18926/>

