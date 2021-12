Marquezine posta foto das últimas gravações de Salve Jorge

Bruna Marquezine continua no clima de despedida e, desta vez, conseguiu reunir boa parte do elenco em uma foto de despedida de "Salve Jorge", que chegará ao fim nesta sexta-feira, 18. Ela usou seu perfil no Instagram para mostrar o clima nos bastidores. Na foto, a atriz, que interpreta Lurdinha, aparece ao lado de outros atores que fazem parte do núcleo do Complexo do Alemão.

Na foto estavam: Brendha Haddad (Neuma), Aimée Madureira (Rayanne), Lucy Ramos (Sheila), Paula Pereira (Nilceia), Karina Ferrari (Samantha), Roberta Rodrigues (Maria Vanúbia), Nando Cunha (Pescoço), Odilon Wagner (Thompson), Dira Paes (Lucimar), Luiz Felipe Mello (Júnior), Solange Badim (Delzuite), Nanda Costa (Morena) e Rodrigo Lombardi (Théo).

"Obrigada, equipe! Vou sentir saudade do nosso Alemão!", escreveu a atriz, na legenda da foto.

