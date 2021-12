Marquezine para Neymar: "O seu sonho vai ser realizado"

Com os ânimos mais tranquilos, Bruna Marquezine usou as redes sociais para mandar uma mensagem de apoio ao namorado, o jogador Neymar, que sofreu uma fratura na coluna cervical durante o jogo entre Brasil e Colômbia, na sexta-feira, 4, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

A atriz começou a mensagem citando o versículo da Bíblia João 13:7 "Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não o sabes agora; mas depois o entenderás".

Em seguida, usou as palavras para confortar o namorado: "A ficha ainda não caiu! Mas eu não quero falar de sofrimento, nem da nossa dor, nem dessa injustiça toda! Quero só dizer que você é amado DEMAIS! Te lembrar que o Deus que nós servimos é milagroso e vai te curar de uma maneira inexplicável, que a palavra final é Dele, e não de médico nenhum! Não foi nada irreversível! Você é novo, ainda vai realizar todos os seus sonhos, alcançar muitos objetivos, porque é merecedor e sua luz nunca vai acabar, porque ela vem de Deus! Ele te ama muito! Agora vamos que vamos, você sempre diz que tudo passa, e é verdade ! Você é forte e Deus nunca dá uma cruz maior do a gente possa aguentar, Ele acredita que você pode passar por isso e Ele tem planos muito maiores pra você ! Eu creio nisso ! Estou orando por vc e por toda seleção que vai seguir forte! Você ajudou muito a seleção a chegar onde está hoje e se Ele quiser vamos ser campeões! Por você e pra Glória de Deus! O seu sonho vai ser realizado, não acabou! Foi só interrompido! Eu amo você meu preto e to com você até o fim! Beijos, sua Bru".

