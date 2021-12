Marquezine não vai assistir Neymar jogar hoje em Fortaleza

Bruna Marquezine, namorada do craque Neymar, não foi liberada das gravações de ''Em Família'' para assistir ao jogo do Brasil em Fortaleza, nesta terça-feira, 17. A atriz vai gravar até as 15 horas, o que impossibilita o voo para a capital cearense.



A informação foi divulgada na segunda-feira, 16, pelo jornal Extra. Na última partida da seleção brasileira, Bruna acompanhou torcendo pelo namorado no estádio Itaquerão. Após o jogo, Neymer agradeceu o apoio da namorada em uma declaração na rede social Instagram.

