Marquezine e Neymar levantam suspeitas de reconciliação

Após mandarem beijos e mensagens suspeitas no Instagram, Bruna Marquezine e Neymar levantaram rumores de uma possível reconciliação.

Neste domingo, 13, Dia Internacional do Beijo, Bruna postou uma foto no Instagram mandando beijo e com a seguinte legenda: "Distribuam beijos cheios de amor por aí ! #XOXO #LOVE #essebjépravc".

Pouco tempo depois, o jogador também publicou uma foto parecida na mesma rede social, com a descrição: "Feliz dia do beijo a todos #esseéteu".

Os dois, que terminaram o namoro no começo deste ano, continuam trocando mensagens pelo celular, de acordo com o jornal "Extra", que ainda afirma que a troca se intensificou nos últimos dias.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal "O Globo", o craque sente falta da ex e está tentando reatar. Ele teria dito a alguns amigos que está com o coração partido desde que terminou com a atriz

