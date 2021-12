Marquezine e Marina Ruy Barbosa revelam que já dividiram o mesmo 'crush'

As atrizes Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa revelaram durante uma entrevista com Matheus Mazzafera, no canal do Youtube "Hotel Mazzafera", que já dividiram o mesmo "crush" quando mais novas.

A declaração aconteceu quando as famosas toparam participar do jogo "Eu Nunca". Durante o bate-papo, as duas afirmaram que chegaram a dividir o mesmo garoto na época do colégio, quando estudavam na mesma sala de aula.

"A gente já dividiu um crush, quando tinha 14 anos. A gente era da mesma sala, inclusive", contou Marina, que em seguida foi complementada por Bruna.

"Quando a gente estava dividindo o crush, gostávamos dele juntas, só que primeiro ele queria ficar com a Marina, daí, depois de um tempo, ele quis ficar comigo, então a gente foi dividindo", disparou Bruna, que logo caiu na risada com a colega de trabalho.

