Marquezine comenta piada sobre Neymar: "Não achei graça"

Mesmo amiga do humorista Victor Sarro, Bruna Marquezine fez questão de registrar que não achou graça da brincadeira que ele fez com uma foto que mostra uma conversa ao pé do ouvido que Neymar teve com o capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, durante o intervalo do jogo do Brasil e Holanda, no último sábado.

Na legenda da imagem, que mostra também o jogado Hulk, Victor fez uma piada escrevendo o que seria a uma conversa entre os três jogadores: "Tem 3, 2 gatas. Quebra essa, irmão. Pega a gordinha?", postou ele.

Bruna imediatamente deixou o seu comentário no post do humorista: "Não achei graça!", escreveu ela.





O humorista também teve a "brincadeira" criticada por vários seguidores, que o chamaram de preconceituoso por discriminar as mulheres devido ao seu biotipo.

Ao ler os comentários, o humorista deixou claro que ele e Bruna são amigos, dando a entender que não ficou nenhum clima ruim entre eles.

"Bruna é minha amiga. Vai ser chata em outro lugar", rebateu ele a uma seguidora.

No dia seguinte, Victor até postou uma foto ao lado da atriz.

