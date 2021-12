Marly Marley deixa UTI, mas continua em estado grave

Internada por conta de um câncer de pâncreas, Marly Marley, a ex-jurada do Programa do Raul Gil, deixou a Unidade de Terapia Intensia (UTI) e foi para um quarto do Hospital São Camilo, em São Paulo, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 7.

De acordo com as informações da unidade médica, Marly segue internada sem previsão de alta e seu estado de saúde é "grave, mas estável".

Ela foi internada no dia 3 de dezembro devido a uma "descompensação clínica" e realiza tratamento quimioterápico para combater o câncer, que é metastático (que causa formação de novos tumores).

adblock ativo