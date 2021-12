Marlene Mattos e Xuxa não se falam há 12 anos

Marlene Mattos resolveu falar sobre a briga com Xuxa, que resultou no fim da parceria desde 2002. Em entrevista à revista Veja, a diretora de TV falou por que elas ainda continuam brigadas.

"Acredito no princípio da impermanência. Nem tudo o que é bom precisa durar. Parcerias acabam, casamentos acabam ... É normal. As águas foram turbulentas e, com o tempo, se acalmaram. Melhor deixar assim", disse Marlene, ao ser questionada sobre o motivo de ainda não ter voltado a falar com Xuxa.

Xuxa e Marlene Mattos surpreenderam a todos quando romperam a parceria de quase duas décadas de amizade e trabalho. Na época, a apresentadora comandava o programa "Planeta Xuxa" (Globo), atração voltada ao público adolescente.

Nos bastidores, se falou que a gota d'água ocorreu após uma bronca que Marlene deu em Xuxa. Como de costume, a diretora chamou a atenção da apresentadora com o microfone aberto, para que todos ouvissem. O problema foi que, desta vez, Xuxa reagiu e respondeu com rispidez: "Faça o seu trabalho que eu faço o meu!".

No dia 27 de junho de 2002, após uma reunião com o diretor artístico da Globo, Mário Lúcio Vaz, Marlene não mais comandaria os programas de Xuxa. Além disso, outros acordos entre Marlene e Xuxa também foram dissolvidos. Na época, Marlene chegava a embolsar 20% da maioria dos ganhos da apresentadora.

A filha de Xuxa, Sasha, de 16 anos, seria a única ligação entre a apresentadora e Marlene, madrinha da adolescente. Mas, segundo a diretora, ela também não tem mais contato com a afilhada.

"Prefiro não comentar sobre isso. Como eu disse, melhor deixar as águas calmas. Não quero causar turbulências", disse ela à revista.

