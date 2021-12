Marjorie Estiano mostra curvas em capa de revista

A atriz Marjorie Estiano, que vive Laura na novela Lado a Lado, é a capa da edição de março da revista Corpo a Corpo. A atriz mostrou um corpo cheio de curvas, ao contrário de quando estreou na televisão, em Malhação (2005).

Na revista, ela contou que passava o dia sem comer e pulava as refeições. Isso a fazia comer lanches gordos. Graças à um ex-namorado "natureba", ela mudou de atitude e se interessou pela atividade física. "Passei a me exercitar, primeiro na esteira com caminhada, até que comecei a dar uns trotinhos. Depois de algum tempo, sem perceber já estava correndo e completando 40 minutos sem parar, que hoje é a minha média. Atualmente faço 7 quilômetros nesse tempo, duas vezes por semana", explicou.

As mudanças foram visíveis não só na bela forma física, mas na saúde também. "Foi aumentando o meu bem-estar, minha pele ficou mais iluminada e ganhei uma saúde de ferro", disse.

