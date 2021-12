Marisa Monte foi a surpresa do Sarau du Brown

A cantora Marisa Monte foi a surpresa da noite deste domingo, 14, na estreia da nova temporada do Sarau du Brown, no Museu du Ritmo. O público - que já era menor - foi ao delírio quando o cacique Brown anunciou a convidada surpresa.

Tímida, e visivelmente cansada após apresentar o show O Que Você Queria Saber da Verdade por quatro dias no TCA, Marisa Monte cantou apenas duas músicas: Velha Infância e Já Sei Namorar.

Ambas fizeram parte do projeto Tribalistas, que a cantora participou ao lado de Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. Apesar de sucessos, as músicas não animaram como o esperado, e o público preferiu tirar centenas de fotos da cantora ao lado de Carlinhos Brown.

Já o convidado "oficial" Jair Rodrigues foi o mais ovacionado da noite. Carismático, desceu do palco e se juntou ao público, além de arriscar-se também na percussão. Praticamente fez um show particular ao cantar Disparada, Aquarela do Brasil, Eu Sei que Vou te Amar e Tristeza, dentre outras.

O baiano Lazzo Matumbi também foi saudado com entusiasmo pelo público e cantou os sucessos Alegria da Cidade (A minha bele de ébano é...) e Me Abraça e me Beijo.

As participantes do The Voice Brasil, a baiana Ludmilah dos Anjos e a vencedora Ellen Oleria, ambas do time de Brown no programa, também se apresentaram. A primeira, com os gritos característicos, não animou muito o público, assim como Ellen, que se apresentou com três canções que destoavam da animação que estava presente, até então, no sarau.

Interação - Carlinhos Brown subiu ao palco por volta das 20h. O Museu du Ritmo estava lotado de baianos e turistas, muitos com idade superior a 40 anos.

Brown animou o Sarau com sucessos como Magamalabares, Tantinho, A Namorada e Selva Branca. Também lembrou de sucessos da Timbalada como Ashansú e Toneladas de Desejo. Incansável, ele se revezou entre cantar e tocar percussão.

Também interagiu com o público, chamando duas mulheres e um homem para dançarem arrocha em cima do palco. Duas crianças ainda foram escolhidas para tocarem a caxirola, instrumento criado por Brown especialmente para a Copa de 2014. Em uma ação de marketing, algumas pessoas que estavam no Sarau foram filmadas cantando Tantinho para um clipe apresentado ao público.

O show de Brown durou mais de três horas, com os convidados se reunindo no final para se apresentarem juntos, como é tradição no Sarau du Brown.

Sarau circense - A novidade deste ano do Sarau du Brown foi a presença de acrobatas do Circo Picolino, que se apresentavam em tecidos acrobáticos enquanto a banda Lateral Elétrica lembrava antigos carnavais à bordo da Caetanave.

A parte fashion ficou por conta do desfile da coleção Do Lixo ao Luxo, da estilista Luciana Leão. As roupas que as modelos usavam durante o desfile foram feitas com uniformes que foram usados - e seriam descartados - pelos operários da Arena Fonte Nova.

Ainda mantendo o ritmo de manifestação cultural que marca o Sarau, um tenor e uma cantora lírica apresentaram canções de ópera ao lado de um violinista, uma harpista e uma bailarina.

E que venha o próximo Sarau, dia 27, com Ivete Sangalo, Marisa Monte e Quésia Luz como convidados de Brown.

