Marisa Monte faz show em Londres

Após encantar os britânicos e o mundo com a sua apresentação no encerramento dos jogos olímpicos de Londres, Marisa Monte volta à capital inglesa no dia 14 de abril com a turnê 'Verdade Uma Ilusão', que promove o último álbum da cantora, lançado em 2011 no Brasil e mais em 27 países.

A turnê já passou por diversas cidades brasileiras desde junho do ano passado. A cantora, que tem 25 anos de carreira, já ganhou três Grammy e tem nove milhões de discos vendidos no mundo.

O esperado é que, além de apresentar as canções do mais novo álbum "O que você quer saber de verdade" - como "Depois", "Amar alguém", "O que se quer" e "Ainda bem", a cantora também cante sucessos que marcaram sua carreira, como 'Beija Eu' e 'Ainda Lembro'.

Os ingressos para o show no Hammersmith Apollo começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 24.

