Marina Ruy Barbosa não sabe se vai raspar a cabeça

A atriz Marina Ruy Barbosa, que interpreta uma personagem com câncer na novela Amor à Vida, ainda não decidiu se vai raspar os cabelos.

De acordo com informações divulgadas no site F5, a atriz estaria preocupada com um contrato milionário oferecido por uma empresa de produtos para o cabelo.

Entretanto, o autor Walcyr Carrasco afirmou que conversou com Marina no início da novela, e ela teria se comprometido a fazer a mudança.

Já o diretor da trama, Mauro Mendonça Filho, teria deixado a decisão para a atriz, que pediu para fazer um teste com uma peruca de látex. Segundo informações do site, Marina comentou com amigos que preferia não fazer a mudança.

O impasse permanece, mas Walcyr não reescreveu a cena do corte dos cabelos da personagem Nicole.

