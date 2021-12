Marina Ruy Barbosa está namorando empresário

Marina Ruy Barbosa, de 19 anos, está namorando o empresário carioca Caio Nabuco, ex de Mariana Ximenes. A informação é do blog do jornalista Álvaro Leme, do R7.

Segundo a colunista, a atriz, que rompeu recentemente com o ator Klebber Toledo, 28, foi vista em clima de romance com o empresário em um restaurante em São Paulo.

O novo casal foi apresentado pela promoter Valentina Drummond, amiga de ambos, e ,desde então, não pararam mais de se falar.

O fim repentino do namoro de três anos com Toledo fez Marina ser alvo de alguns boatos. Um deles foi o de um possível envolvimento dela com o ator Alexandre Nero, 44, seu parceiro de cena na novela "Império" (Globo).

Na época, Marina e Alexandre negaram. "Damos risada desses boatos. A gente se dá muito bem. Mas é só profissional mesmo", declarou a atriz.

adblock ativo