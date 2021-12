Marina Ruy Barbosa e Luma Costa ostentam festa luxuosa

A noite do sábado, 4, e a madrugada deste domingo, 5, foram de festa para as atrizes Mrina Ruy Barbosa e Luma Costa. As moças comemoraram o aniversário em um evento realizado na nova mansão de Marina - que fica em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro -, com muito luxo e vários convidados famosos.

Cada aniversariante teve direito a um bolo de dois andares, decorado com rosas. No de Marina, que completou 20 anos, na terça, 30, tinham rosas vermelhas e cor de rosa. Já no de Luma, aniversariante do dia, completando 27 anos, rosas brancas.

A maioria dos convidados era famosos. Entre os nomes que marcaram presença no evento estavam o de Anitta, Neymar, Juliana Paes, Sabrina Sato, Alexandre Nero, Samantha Schmütz e Kayky Brito.

Marina e Luma não economizaram na produção. A mansão foi toda decorada com rosas vermelhas e cor de rosa, além de tulipas e orquídeas.

Os convidados ainda puderam desfrutar de pizzas em formato de coração com massas tradicional e integral, sem glúten, caixinhas com brownies de chocolate belga e topping de ovomaltine. Além disso, um bar montado na parte externa da mansão serviu bebidas especiais, com misturas de frutas, criadas exclusivamente para a festa, segundo o site Ego.

As anfitriãs exibiram detalhes da festa que foi organizada pela promoter Carol Sampaio- desde os preparativos até a hora dos parabéns -, nas redes sociais. Além delas, os famosos também fizeram publicações em seus perfis nas redes sociais, mostrando tudo.

Os DJ's Marcelo Ve're e Hellen Sancho foram chamados para animar os convidados. Mas, em determinado momento da festa, Anitta tomou conta da mesa e embalou coreografias ao som de funk e hip hop.

