Marina Ruy Barbosa é clicada com novo namorado

Marina Ruy Barbosa já fez mesmo a fila andar. A atriz foi fotografada ao lado do novo namorado, o empresário Caio Nabuco.

A imagem foi publicada nesta segunda-feira, 29, no perfil do Facebook do site Bem Coisas de Mulher.

Na foto, Marina aparece mexendo no celular enquanto é abraçada pelo namorado.

A atriz estava solteira desde o fim do namoro com o ator Klebber Toledo terminaram em agosto. O casal ficou junto por três anos.







