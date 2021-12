Marília Mendonça é flagrada em clima de romance com ator comprometido

Marília Mendonça passou por uma enorme saia justa. Isso porque, a cantora, que há dez dias anunciou o término do noivado com o empresário Yugnir Ângelo, foi vista em clima de romance com um ator na noite de quarta-feira, 23, no Rio de Janeiro. O problema é que, segundo divulgação do jornal "Extra" nesta sexta-feira, 25, o rapaz é comprometido.

Conforme a publicação, o novo affair da artista é o ator Matheus Corcione, 25 anos. Ele é namorado da estudante de administração e design de moda Marina Marques. Os dois têm, há mais de um ano, um relacionamento complicado, marcado por idas e vindas.

Ainda de acordo com o site, Marina está grávida de quatro meses e o filho é de Matheus. Ele e Marília se conheceram nos bastidores de gravação do programa “Ferdinando show”, apresentado por Marcus Majella, no canal fechado Multishow.

Flagra

Marília e Matheus foram flagrados pela coluna de Leo Dias, do jornal "O Dia", na noite de quarta. No início do mês, o ator chegou a publicar uma foto no Instagram ao lado da sertaneja. A coluna não soube informar se eles já mantinham uma relação amorosa na época.

Da Redação

