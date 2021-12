Marido de Scheila Carvalho é flagrado com outra

Enquanto Scheila Carvalho manda e desmanda como Fazendeira da Semana no reality, do lado de fora quem manda ver é o marido dela, Tony Salles. O cantor do Raghatoni foi flagrado aos beijos com Kamyla Simioni, uma morena que, por obra do destino, é conterrânea da mulher traída e mora em Belo Horizonte.

Ao contrário do que se diz por aí - que mineiro come quieto -, ela não foi nada discreta e fez questão de postar as fotos com o cantor em sua página no Facebook. Como se não bastasse, colocou a legenda "Se eu fosse a Scheila Carvalho daria um jeito de sair rápido da Fazenda kkkkk. #pegandoseumarido#".

No perfil da moça também não faltam fotos sensuais, que contrastam com outras ao lado do filho. A viúva alegre (sim, ela diz que seu 'status de relacionamento' é esse) ainda contou com o apoio de amigos para detonar Scheila, que nem sonha com a situação.

A reportagem do MASSA! tentou contato com Tony, mas foi informada que ele estava fora do Brasil. Será que ele volta? As fotos, ao menos, foram deletadas...

