O marido da cantora Beyoncé, o produtor musical Jay-Z, foi agredido a socos e pontapés pela irmã da diva americana, Solange Knowles. A briga ocorreu dentro do elevador de um hotel em Nova York e, segundo o site de celebridades TMZ, teria acontecido na semana passada depois do tradicional baile do MET (Metropolitan Museum of Art).

Um segurança tenta conter a fúria da moça, enquanto o próprio Jay-Z segura o pé da cunhada. Durante toda a confusão, Beyoncé permanece impávida e diva, sem se envolver.

Confira as imagens:

Giovanna Castro Marido de Beyoncé é agredido pela irmã da cantora; veja

adblock ativo