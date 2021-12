Mariana Ximenes recebe elogios ao postar foto de maiô

A bela Mariana Ximenes arrancou elogios de seus seguidores depois que postou uma foto vestida de maiô em sua aula de trapézio na manhã desta segunda-feira, 19.

Mesmo sem querer, a atriz, que se prepara para o filme "O Grande Circo Místico", de Cacá Diegues, mostrou sua sensualidade e que dá para se divertir enquanto trabalha.

"Magnífica !!!!", escreveu um fã. "A mais linda desse mundo!", disse outra seguidora.

Na legenda da foto, Mariana falou apenas da diversão da aula, que é feita em cima de uma piscina, e do calor do verão do Rio de Janeiro. "trapézio + piscina = trabalho com diversão #ograndecircomistico #filme #calorcarioca", escreveu ela.

