Mariana Ximenes é a estrela da edição VIP de Abril. A atriz, no ar na novela Joia Rara, posou no Vidigal, comunidade no Rio de Janeiro, onde Ximenes participa de um projeto social.

O ensaio tem um texto do apresentador Zeca Camargo. "Mariana gosta de dividir, ou, como ela mesma gosta de dizer, 'de transformar chatice em gostosura'. É agregadora. É da festa", escreveu.

Da redação Mariana Ximenes exibe barriga sequinha em capa de revista

