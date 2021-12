Mariana Rios usa vestido sensual em Cannes

Mariana Rios usou e abusou da sensualidade ao passar pelo tapete vermelho do Festival de Cannes nesta terça-feira, 21, na França. A atriz escolheu um vestido rosa transparente, com detalhes vazados e muito bem decotado para aparecer e do noivo, Di Ferrero, na 66ª edição do Festival de Cinema.

No Instagram, Mariana postou uma foto da produção. "Amoooo!! Red Carpet Cannes ! vestido @marthamedeirosmoda ! @ferrerodi lindooo", escreveu a atriz, na legenda da foto.

O casal, que pretende firmar casamento no próximo ano, está na cidade à convite da cervejaria Stella Artois e para divulgar o curta-metragem Des.

