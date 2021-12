Mariana Rios mantém a forma comendo de tudo

Acredite se quiser, mas a atriz Mariana Rios nunca fez dieta, come de tudo, não vai pra academia e mantém uma silhueta de causar inveja em muitas garotas e chamar a atenção dos marmanjos. "Gente, eu sou uma pessoa normal. Como de tudo! Não evito nada. Fico assim, magrinha. Não faço exercício. É o DNA. Minha mãe é magrinha", explica em conversa com a BANG Showbiz.

Ela vai mais além e faz questão de dizer que não come nada dietético, zero ou light. "Eu não como nada light, nem sei o que é isso!", brinca. Em agosto ela passou uma temporada em Belém do Pará rodando um longa com Daniel de Oliveira, "Órfãos do Eldorado". A morena de 1,69m e 49kg muito bem distribuidos, disse que não passou vontade quando o assunto foi a comida do lugar."A comida de Belém é uma das melhores do Brasil. Sou suspeita, por ser mineira e gostar muito de comer. Minha família inteira cozinha. Cada dia a gente ia a um restaurante diferente. Foi uma experiência gastronômica maravilhosa", conta.

A atriz de 28 anos diz que tem um anjo da guarda que faz as delicias que ela gosta de comer em casa. "Eu tenho uma cozinheira, a Miriam. É uma santa. Antes, no início eu mesmo me virava com a comida! Agora eu tenho a Miriam no meu caminho!", brinca. Mariana mora sozinha no Rio de Janeiro desde que veio para a capital fluminense encarar o primeiro papel em Malhação.

Comida preferida? A mesma que de todos os brasileiros: "A minha felicidade é arroz com feijão. Se eu não como isso não sou uma pessoa feliz"

Mesmo com essa fome toda, impossível que a atriz não faça um exercício físico. Contrariando o que os profissionais de saúde dizem, Mariana não sai de casa para ir até a academia nenhuma vez na semana. "Eu fico tão cansada. Quando eu chego em casa eu quero mesmo é tomar um banho, trocar de roupa e ficar lá. Ler um livro, sabe? Não sou o tipo que vai pra academia. Nem caminhada e nem nada", conta com um sorriso no rosto.

