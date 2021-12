Mariana Rios deixa cargo de rainha de bateria da Mocidade

A atriz e cantora Mariana Rios não é mais rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, segundo o site EGO.

Por motivo de trabalho, a atriz comentou sobre o afastamento do cargo, em seu perfil do Instagram.

"Minha querida Mocidade Independente de Padre Miguel, em função dos meus compromissos de trabalho, que me impedem de estar junto à escola, tive que abrir mão do cargo de rainha de bateria. Nestes poucos meses, aprendi a admirar essa comunidade que me recebeu com tanto carinho. Só tenho a agradecer os momentos de alegria, de emoção e confesso que meu coração será sempre verde e branco. Beijos e muito obrigada!", disse Mariana.

A escola de samba também se pronunciou sobre a saída da artista, agradecendo pelo excelente pepel desempenhado por ela no Carnaval deste ano:

"A Mocidade Independente de Padre Miguel informa que a atriz Mariana Rios não é mais rainha da bateria da agremiação. A decisão, tomada em consenso por ambas as partes, foi sacramentada em virtude dos muitos compromissos profissionais de Mariana, o que a impediria de frequentar os ensaios e eventos da escola com a assiduidade desejada para o cargo".

'A Mocidade agradece o excelente papel desempenhado pela Mariana no Carnaval 2014. Ela chegou na escola em um momento de dificuldades e mudanças, mas soube honrar um dos postos mais cobiçados do carnaval. Toda a nossa comunidade estará sempre de braços abertos para receber e aplaudir essa maravilhosa atriz', afirmou Rogério Andrade, presidente de honra da verde e branca de Padre Miguel.

Mariana também fez questão de agradecer o carinho recebido pelos integrantes da pentacampeã do carnaval carioca. Em breve, a diretoria da agremiação irá escolher a nova rainha da bateria ''Não Existe Mais Quente''. Em 2015, a Mocidade Independente levará para a Marquês de Sapucaí o enredo '' Se o mundo fosse acabar, me diz o que faria se só lhe restasse um dia '', que será desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros".

Mariana foi escolhida às pressas como rainha de bateria da Mocidade, este ano, para substituir Ana Paula Evangelista.

