Marcelo Crivella, do PRB, encerrou sua participação no debate, que ocorreu nesta terça-feira, 18, entre os candidatos à prefeitura do Rio dizendo que a beleza da apresentadora era responsável pelo sucesso do embate político. A apresentadora Mariana Godoy não deixou barato e início a sua fala encenando o 'tchauzinho de miss'.

"Eu quero agradecer a você, Mariana, e dizer que esse sucesso todo é por causa de vocês. Com certeza, a beleza de vocês encantou os telespectadores e a todos", disse Crivella em referência às duas apresentadoras da RedeTV.

Estadão Conteúdo Mariana Godoy ironiza comentário machista de Crivella em debate

