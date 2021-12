Mariah Carey passa bem após deslocar ombro

Mariah Carey passa bem depois de deslocar o ombro durante a gravação do videoclipe da música Beautiful no domingo, 7. A cantora de 43 anos está se recuperando em casa, segundo informou Cindi Berger, porta-voz de Mariah, ao New York Post.

A cantora estava no set gravando quando levou um tombo que causou a lesão. "Mariah ficou ferida durante as filmagens de um vídeo para a música #Beautiful, dirigido por seu marido Nick Cannon. Ela foi levada para o hospital na noite passada, onde os médicos arrumaram seu ombro. Ela está bem e está se recuperando em casa.", declarou Cindi.

