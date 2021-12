Maria Rita homenageia a mãe em dia de aniversário

"Viva e gargalhando e cantando como jamais se ouviu no coração de todos nós!". É assim que Maria Rita acredita que a mãe, Elis Regina, esteja nesta terça-feira, 17, dia em que completaria 70 anos.

A cantora, que seguiu os passos da mãe na música brasileira, começou o dia postando fotos e desejando parabéns para Elis. "E chove balão e bolo e palmas e é um arrastão de carinho neste dia tão forte", escreveu.

E continuou: "As outras que me perdoem: mas a maior cantora do Brasil é Elis. Ainda e sempre".



Elis morreu em 19 de janeiro de 1982, em São Paulo, aos 36 anos. Ela foi encontrada caída no chão de seu apartamento no Jardim Paulista e chegou ao hospital já sem vida.

