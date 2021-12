Maria Gadú e namorada oficializam união

A cantora Maria Gadú, de 26 anos, oficializou a sua união com Lua Leça. Neste sábado, 09, elas assinaram um documento de união estável em um cartório no Rio de Janeiro.

A música escolhida para tocar na cerimônia no cartório foi "As Long As You Love Me", dos Backstreet Boys.

Após a assinatura do acordo, foi realizada uma festa para amigos mais próximos da cantora e de Lua Leça, no apartamento delas, na Urca, bairro localizado na zona sul do Rio.

