Maria Gadú e Magary vão substituir Moraes

Os foliões de Os Mascarados, mais uma vez, terão que se conformar com a ausência de Moraes Moreira, na quinta-feira de Carnaval, apesar de a homenagem ter sido anunciada.

Um problema com logística, pelo segundo ano, teria tirado o primeiro cantor de trio da festa na Barra-Ondina. Para não deixar a peteca cair, o bloco já achou substitutos: Magary Lord e Maria Gadú.

O primeiro, com o black semba, é garantia de empolgação. Maria Gadú, pelo perfil voltado à MPB, terá que adaptar o repertório dela para agradar aos foliões que se preparavam para pular ao som das músicas Vassourinha elétrica e Pombo-correio, sucessos de Moraes. Mas quem quiser curtir o cantor pode se programar. Moraes Moreira estará no Pelourinho, no mesmo dia do desfile de Os Mascarados.

A empresária do artista, Bel Kurtz, contou que o show acontecerá porque o contrato com o governo tinha sido assinado antes. "Por isso, não haverá como ele não ir. Seria desgastante", salientou.

