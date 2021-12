Maria Casadevall é cotada para estrelar capa Playboy

Apesar de não fazer o estilo "boazuda", a atriz Maria Casadevall é uma das mulheres mais cotadas para ser a capa da edição de aniversário da revista Playboy, no mês de agosto, segundo o jornal Agora São Paulo. A publicação está fazendo 39 anos.

Casadevall ganhou destaque na novela "Amor à Vida" por suas cenas quentes com o ator Caio Castro, com quem vive um longo affair na vida real. Ela agora se dedica as gravações do seriado "Lili, a Ex", do canal GNT.

A edição de aniversário da revista costuma sempre trazer uma personalidade que se destacou nacionalmente. No ano passado, a atriz Nanda Costa foi a responsável por estampar a capa.

