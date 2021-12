Maria Bethânia expulsa fã do palco em show

Maria Bethânia mostrou em show na noite de quinta-feira, 1º, que, quando está no palco, ninguém pode subir. Durante uma apresentação em Olinda, no Pernambuco, a cantora expulsou do palco um fã que conseguiu burlar os seguranças.

A cantora já se despedia do público quando o rapaz tentou beijar sua mão. Imediatamente ela o impediu e, irritada, gritou: "desça!". Quem estava no local parece ter aprovado a atitude da cantora, pois os aplausos se intensificaram.

Confira vídeos do momento:

