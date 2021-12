Mari Antunes vai se jogar na folia de Pin-up

A baiana Andréia Novaes, que mora em Milão (Itália) e trabalha com moda, assinará a maquiagem e cabelo de Mari Antunes, do Babado Novo, durante o Carnaval. Neste ano, ela terá como tema as pin-ups. Na prévia feita para a Chame Gente por Thor Júnior, a moça já aparece no clima.

