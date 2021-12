Mari Antunes quer ser terra, fogo, água e ar

Mari Antunes, vocalista do Babado Novo, recorrerá aos quatro elementos da natureza (terra, fogo, água e ar) para fazer bonito em sua estreia no Carnaval de Salvador. Para isso, a cantora, que enfrentará uma maratona de folias por aqui e em outros estados, aposta na alquimia.

Segundo ela, "por trabalhar com a química em busca da transformação, esta ciência antiga representa o que exatamente está ocorrendo com o Babado Novo, que passa por uma nova fase comigo nos vocais".

E essa transformação, baseada no tema "Alquimia e seus Elementos", estará bem acentuada nos figurinos da artista, criados por Jorge Nascimento com inspiração nos trabalhos do estilista britânico Alexander McQueen.

O primeiro, que representa o ar, será usado amanhã, quando a cantora puxará o bloco Happy ao lado da apresentadora Eliana, no circuito Barra-Ondina. O modelito que simboliza a terra, por sua vez, Mari Antunes vestirá no domingo, no Campo Grande, quando estará à frente do bloco Papa, que, até o ano passado, era comandado por Claudia Leitte, ex-cantora da banda liderada por Mari.

Na segunda-feira, também no Papa, a água irá ganhar a avenida em um figurino sexy. Para finalizar os quatro elementos, a vocalista do Babado "pegará" fogo, trajando um vestido que representa, segundo ela, "a energia que tem de sobra". Este último será usado no show no camarote Contigo!, na Barra.

