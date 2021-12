Mari Antunes, a nova cantora da banda Babado Novo, participou de uma sessão de fotos na noite de quinta-feira, 23, na Galeria de Arte Paulo Darzé, em Salvador. As fotos vão fazer parte do novo CD da banda, ainda sem data de lançamento.

O ensaio foi assinado pela consultora de imagem e estilo Alina Amaral, as fotos são de Almir Jr e o cabelo e a maquiagem de Ricardo Brandão foram inspirados no futurismo, trazendo influência dos anos 70 com a tendência das estampas geométricas e peças sofisticadas.

Em fevereiro deste ano, A TARDE TV bateu um papo com Mari; veja como foi

Mari Antunes posa para novo CD da Babado Novo

