Mari Antunes irá sensualizar no Carnaval

A cantora do Babado Novo quer arrasar no Carnaval. Para isso, aposta na sensualidade das pin-ups, no estilo burlesco. Mas sem striptease, para a tristeza dos rapazes (e algumas moças também).

"Quero brincar com a sensualidade de nós, mulheres. Vai ser massa poder voltar no tempo e viver esse universo lúdico que tem tudo a ver comigo", afirma Mari Antunes.

O conceito dos sete looks é assinado por Alina Amaral

