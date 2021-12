Mari Antunes e Léo Santana firmam parceria no bloco Papa

Se depender da energia dos cantores Léo Santana e Mari Antunes, o Carnaval de 2014 vai pegar fogo. No comando da banda Babado Novo desde março de 2012, Mari estreou na Folia de Momo neste ano, puxando o Bloco Papa. Para o ano que vem, a axezeira traz uma novidade aos foliões: Léo Santana vai arrastar a multidão do mesmo bloco.

A parceria entre os artistas foi divulgada no início da tarde desta terça-feira, 8, durante uma coletiva de imprensa realizada em um restaurante de Salvador. "Estou muito feliz em poder compartilhar essa emoção de levar o bloco com Léo Santana. O público me recebeu com muito carinho neste ano e quero que ele sinta o que eu senti", diz Mari Antunes.

Para fazer bonito na folia, Léo Santana já está pensando no repertório que apresentará no comando do bloco Papa. "A música Sossego está fazendo o maior sucesso com a galera. Ela foi lançada no final de setembro e, em apenas três dias, bateu em primeiro lugar nas rádios. A canção é alegre e tem a cara do Carnaval", aposta o vocalista.

Durante a entrevista, Mari Antunes contou que lançará a música Gelinho - sua aposta para o Carnaval - na gravação do primeiro DVD do grupo Babado Novo, que será realizada nos próximos dias 16 e 17 na praia de Taperapuã, no Lounge da Axé Moi, em Porto Seguro. O evento será aberto ao público. Além da parceria firmada para o Carnaval 2014, Mari revelou que Léo também participará do seu novo álbum. "Teremos ainda Levi Lima, vocalista do Jammil, como um dos convidados do DVD. O show será bem divertido, em clima de verão", adianta.

Desfile do bloco

O bloco Papa ocupará o quarto lugar na fila de desfiles do circuito Osmar (Campo Grande - Avenida Sete). O Babado Novo comandará a folia no domingo, enquanto Léo Santana puxará os foliões na segunda-feira de Carnaval. Na Central do Carnaval, o abadá de domingo custa R$ 150. Mais ainda não foi divulgado o preço para quem quer seguir Léo Santana no Papa.

Ensaios de verão

Os tradicionais ensaios de verão do grupo Léo Santana & Parangolé, realizados nas quartas-feiras do mês de janeiro, estão confirmados. Porém, Léo revelou que a festa não será mais no Wet'n Wild, como de costume. "Estamos buscando um espaço com uma estrutura menor. Em breve, será divulgado o novo local", disse, sem dar mais detalhes sobre a mudança. Mari Antunes afirmou que fará alguns shows nesta estação do ano, mas não há confirmação de ensaios semanais do Babado Novo.



Saída de Léo do Parangolé

Quanto às especulações sobre sua saída do grupo Léo Santana & Parangolé, o pagadoeiro deixou dúvidas no ar. "No final do ano, vocês saberão o que vai acontecer com o futuro de Léo Santana", finalizou.

