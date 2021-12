Mari Antunes e Babado Novo assinam com a Universal Music

Mari Antunes e o grupo Babado Novo foi até o Rio de Janeiro assinar contrato com a gravadora Universal Music, e novo acordo já prevê novidades.

"Estou vivendo o momento mais importante da minha vida. Fazendo o que amo e cercada de gente competente e que acredita no meu trabalho. Estou nas nuvens", declarou Mari.

Entre as ações da gravadora estão o lançamento de um single com a nova música de trabalho do grupo, "15 mil por mês", e um videoclipe gravado ao vivo no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. Os produtos ainda serão lançados nas rádios, Vevo e demais canais de música na Internet.

O DVD Babado no Largo, gravado no dia 1º de julho, em Salvador, também terá o selo da Universal e deve chegar às lojas em janeiro do próximo ano.

