Margareth Menezes foi prestigiar Wagner Moura no lançamento da série "Narcos", da Netflix, em Salvador. A cantora postou uma foto, em seu perfil no Instagram, ao lado o ator, do marido, o artista plástico Robson Costa, e da professora Antonia Torreão.

"Eu, meu amor Robson e nossa madrinha de casamento a prof. Antonia Torreão, tivemos o prazer de abraçar meu querido Wagner Moura e assistir o lançamento da série NARCOS da @Netflix. Maravilha.", escreveu a cantora, na legenda da foto.

Com direção de José Padilha ("Tropa de elite"), "Narcos" estreia no serviço de vídeos por streaming no dia 28 deste mês. Na trama, Wagner dará vida ao traficante colombiano Pablo Escobar.

Filmada na Colômbia, a série tem, em sua primeira temporada, dez episódios que estarão disponíveis para os usuários na mesma data.

Assista ao trailer de "Narcos":

Da Redação Margareth posa com Wagner Moura em lançamento de "Narcos"

