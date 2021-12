Margareth Menezes homenageia Dorival Caymmi em ensaios

Margareth Menezes vai começar a nova tempora de ensaios chamados Afropop na quinta-feira, 12 de dezembro, às 21h, no Clube Fantoches. Neste ano, o homenageado será Dorival Caymmi, que também vai ser o tema do Carnaval de Margareth. "Ele é um dos pilares da Bahia. Tenho uma admiração por esta baianidade cantada por ele, afirmou ela, acrescentando que, a princípio, vai cantar as músicas mais conhecidas do mestre baiano.

Os cantores Chico César e Luiz Caldas e a banda Ilê Aiyê vão ser os convidados do primeiro ensaio, que terá a abertura do Bailinho de Quinta. Os ingressos para o ensaio custam R$ 60 (inteira).

Margareth vai fazer mais duas edições do Afropop, nos dias 31 de janeiro e 23 de fevereiro. Além de Salvador, Margareth vai levar os ensaios para Aracaju, Recife e Rio de Janeiro.

