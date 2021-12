Margareth Menezes faz show no RJ com Preta Gil e Dudu Nobre

Margareth Menezes vai voltar ao Rio de Janeiro com a sua temporada AfroPop. Após o sucesso da estreia, no ano passado, os shows de verão retornam ao palco do Lapa 40º - Sinuca & Gafieira nos dias 6 de dezembro e 10 de janeiro (quintas-feiras), a partir das 23 horas.

A cantora Preta Gil e o sambista Dudu Nobre são os convidados da primeira edição. "Além de uma grande cantora, Preta é uma querida amiga. Dudu, que foi a Salvador no ano passado para participar da temporada AfroPop, agora vai me receber na Cidade Maravilhosa que é sua casa", comenta Margareth.

Neste verão, a temporada de shows do AfroPop está maior e mais diversificada. Serão seis shows em três capitais brasileiras: Rio de Janeiro, Salvador e Brasília.

