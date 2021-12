Margareth Menezes fará show no Parque da Cidade

Os fãs da música de Margareth Menezes já podem se programar. Isso porque a cantora, que comemora 25 anos de carreira este ano, fará uma apresentação especial, dentro da série de ensaios de verão, no Parque da Cidade, no Itaigara. O show, aberto ao público, será em janeiro. A data, no entanto, ainda não foi confirmada.

"Estamos definindo direitinho a data. Mas o público pode esperar uma apresentação ímpar", afirmou a artista em um bate-papo durante o programa Formato MP3, produzido pela A TARDE TV, e que será exibindo nesta quarta-feira, 21.

Além deste show, Maga também antecipou que fará o lançamento de parte do seu especial comemorativo, gravados em dois shows (na Concha Acústica e na sala principal do Teatro Castro Alves), também em janeiro, antes do Carnaval de Salvador.

"É um trabalho que festeja minha trajetória artística e está sendo produzido com muito carinho", pontuou ela, acrescentando que o projeto é independente e que, por isso, acaba tendo mais dificuldade para ser lançado integralmente de uma única vez.

