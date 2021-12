Margareth Menezes e Sérgio Loroza se apresentarão na Pituba

No próximo dia 25, Margareth Menezes e o carioca Sérgio Loroza se apresentarão na Praça Wilson Lins, na Pituba, em Salvador. O show, gratuito, faz parte do projeto Parada Musical, festival multicultural com apresentações simultâneas em algumas cidades brasileiras. A festa é patrocinada pelos Correios, que celebrará 350 anos no mesmo dia.

