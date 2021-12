Margareth Menezes é contratada pela Globo

A cantora Margareth Menezes assinou contrato com a Globo e irá atuar na série O Canto da Sereia, as informações são da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo. A minissérie, baseada no livro homônimo de Nelson Motta, terá apenas oito capítulos e trará Ísis Valverde como protagonista. Os atores Marcos Caruso, Marcos Palmeira e Camila Morgado também estão confirmados no elenco.

A trama é escrita por Patrícia Andrade, George Moura e Sérgio Goldemberg, e tem supervisão de Gloria Perez. A história investiga o caso de uma cantora de axé assassinada em pleno Carnaval de Salvador. As gravações começam em outubro, mas a previsão é de que a estreia aconteça em janeiro de 2013.

Margareth é a quarta cantora baiana a fazer parte do casting de produções da emissora carioca, seu nome se junta ao de Aline Rosa, Ivete Sangalo e Claudia Leitte.

