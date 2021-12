Margareth Menezes deve gravar documentário da ESPN

A cantora baiana Margareth Menezes deve embarcar no dia 13 de março até Caravelas, Sul da Bahia, para gravar um documentário produzido pelo canal ESPN Brasil. A artista, que recentemente fez uma participação na microssérie O canto da Sereia, deve participar dos projetos Caravana da Música e Caravana do Esporte. O convite foi aceito pela cantora nesta quarta-feira, 27.

No documentário, além de cantar e conversar, Margareth interage durantes as atividades e fala um pouco sobre carreira e seu próprio projeto social, a Fábrica Cultural, que atua com jovens e crianças da Península de Itapagipe, em Salvador.

